На кордоні з Польщею у чергах - майже 2500 вантажівок

Рух вантажівок на шести пунктах пропуску польські фермери продовжують блокувати, пропускають по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де вони перебувають.

Про це заявив у коментарі Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Блокування відбувається на шести напрямках, як і раніше. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через пункт пропуску Ягодин. У чергах станом на ранок (понеділка) на території Польщі - 2500. Легкові й автобуси скрізь їдуть вільно", - зазначив Демченко.

Як повідомляв Укрінформ, з 9 лютого на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

А також польські перевізники, які блокували український кордон із початку листопада минулого року і призупинили його в середині січня, можуть відновити протест 1 березня.