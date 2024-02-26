Фінансові новини
- |
- 26.02.24
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кордоні з Польщею у чергах - майже 2500 вантажівок
14:03 26.02.2024 |
Рух вантажівок на шести пунктах пропуску польські фермери продовжують блокувати, пропускають по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де вони перебувають.
Про це заявив у коментарі Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Блокування відбувається на шести напрямках, як і раніше. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через пункт пропуску Ягодин. У чергах станом на ранок (понеділка) на території Польщі - 2500. Легкові й автобуси скрізь їдуть вільно", - зазначив Демченко.
Як повідомляв Укрінформ, з 9 лютого на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.
А також польські перевізники, які блокували український кордон із початку листопада минулого року і призупинили його в середині січня, можуть відновити протест 1 березня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
|Навіщо уряд поїхав на кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Перевізники Польщі поновлять протести на кордоні з Україною
|Польські фермери заблокували на пів дня кордон з Німеччиною
|На кордоні з Польщею у чергах - майже 2500 вантажівок
|Данія слідом за Швецією завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік»
|Spiegel: Німеччина веде таємні перемовини з Індією для отримання снарядів для України
|Ціни на житло в країнах ОЕСР відновлюються, у III кв. 2023 року зросли на 2,1% кв/кв - FT
Бізнес
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном