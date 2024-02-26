Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія слідом за Швецією завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік»

 

Данія заявила у понеділок, що припинила розслідування вибухів у 2022 році на трубопроводах "Північний потік", що транспортували російський газ до Німеччини.

Про це повідомив данський державний телеканал TV 2, пише "Європейська правда".

"Немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії... і тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів", - йдеться в заяві поліції Данії.

За результатами розслідування можна зробити висновок, що диверсія на газопроводах була навмисною, зазначила поліція.

Данія стала другою країною, що зробила це після Швеції, яка також закрила окреме розслідування.

Раніше цього місяця Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

Багатомільярдні трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що транспортують газ дном Балтійського моря, були пошкоджені серією вибухів у шведській і данській економічних зонах у вересні 2022 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".
Ключові теги: Данія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3527
  0,1276
 0,33
EUR
 1
 41,5628
  0,1652
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес