Фінансові новини
- |
- 26.02.24
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Spiegel: Німеччина веде таємні перемовини з Індією для отримання снарядів для України
13:18 26.02.2024 |
Представники Німеччини ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Spiegel.
Повідомляється, що неформальна група офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.
Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати.
За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.
В Індії, наприклад, досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів - за оцінками інсайдерів, це кілька сотень тисяч пострілів. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди; Індія все ще підтримує дружні відносини з Москвою.
"Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників", - йдеться у матеріалі.
Подібні угоди, кажуть у Берліні, можливі з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси. На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають запаси - або навіть можуть виробляти боєприпаси.
Нагадаємо, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у розмові з Кулебою пообіцяв до кінця березня поставити Україні майже 170 тисяч снарядів.
У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
|Навіщо уряд поїхав на кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Перевізники Польщі поновлять протести на кордоні з Україною
|Польські фермери заблокували на пів дня кордон з Німеччиною
|На кордоні з Польщею у чергах - майже 2500 вантажівок
|Данія слідом за Швецією завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік»
|Spiegel: Німеччина веде таємні перемовини з Індією для отримання снарядів для України
|Ціни на житло в країнах ОЕСР відновлюються, у III кв. 2023 року зросли на 2,1% кв/кв - FT
Бізнес
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном