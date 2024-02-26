Ціни на житло в країнах ОЕСР відновлюються, у III кв. 2023 року зросли на 2,1% кв/кв - FT

Номінальна вартість житла в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у третьому кварталі 2023 року зросла на 2,1% у квартальному вимірі, пише Financial Times із посиланням на результати власного аналізу останніх даних ОЕСР.

Таким чином, ціни на житлову нерухомість відновлюються після стагнації на початку минулого року.

У липні-вересні 2023 року лише близько третини країн ОЕСР зафіксували зниження цін на нерухомість, тоді як на початку того ж року частка таких країн перевищувала половину.

У більшості розвинених держав ціни зростають або стабілізуються, в інших - сповільнюється їхній спад, зазначає FT. Підтримку ринку надає дефіцит пропозиції.

Водночас вартість житла, найімовірніше, продовжить знижуватися в низці країн, таких як Німеччина, Данія і Швеція, де досить великі ринки оренди, однак навіть там основна частина цього процесу вже позаду, наводить газета слова головного економіста Capital Economics у сфері нерухомості Ендрю Вішарта.

"Останні дані вказують на те, що падіння цін на житло в більшості країн пройшло нижню точку", - заявив Вішарт.

Ціни близькі до нижньої точки або відновлюються в багатьох місцях, каже економіст інвесткомпанії T Rowe Price Томаш Велядек.

Вартість житла в країнах ОЕСР наприкінці 2022 року зросла на мінімальні за десять років 0,6% на тлі значного підвищення процентних ставок центробанками більшості економік, пише FT. У поточному році очікується зниження ставок.