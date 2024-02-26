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Трамп виграв праймериз у рідному штаті Ніккі Гейлі, але вона не вибуває
09:37 26.02.2024 |
Експрезидент США Дональд Трамп виграв праймериз республіканців у Південній Кароліні в суботу, легко перемігши свою головну опонентку - колишнього посла в ООН Ніккі Гейлі - в її рідному штаті.
Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
Перемога Трампа ще більше зміцнила його шанси на третю поспіль номінацію від Республіканської партії. Наразі Трамп переміг у всіх попередніх праймериз, що пройшли в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.
Тепер Гейлі стикається з все більшим тиском щодо виходу з перегонів. Але вона заявляє, що не збирається цього робити, незважаючи на втрату штату, де вона була губернатором з 2011 по 2017 рік.
"Я не вірю, що Дональд Трамп може перемогти Джо Байдена. Раніше цього тижня я сказала, що незалежно від того, що станеться в Південній Кароліні, я продовжуватиму балотуватися. Я людина слова", - заявила вона.
Реванш між Трампом і президентом Джо Байденом на виборах у листопаді стає все більш неминучим після попереднього голосування у Південній Кароліні.
"Я ніколи не бачив Республіканську партію настільки єдиною, як зараз... Ви можете святкувати близько 15 хвилин, але потім ми повинні повернутися до роботи", - заявив Трамп, вийшовши на сцену для своєї переможної промови через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць.
Раніше Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.
Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.
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