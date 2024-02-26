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АНАЛІТИКА

Трампа зобов'язали сплатити понад 450 млн доларів у справі про шахрайство, - Reuters

 

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 млн доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виплата включає штраф у розмірі 354,9 млн доларів, який суд призначив 16 лютого, плюс відсотки.

Суд також зобов'язав повнолітніх синів Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, виплатити майже 4,7 млн доларів кожному, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга - 1,1 мільйона доларів, включаючи відсотки.

Загальна сума виплат становить $464,6 млн і була визначена в четвер. Понад 114 тис. доларів відсотків будуть продовжувати нараховуватися щодня, переважно лише для Дональда Трампа. Рішення було оприлюднене в п'ятницю.

Генеральний прокурор Летіція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою роздути його власність і отримати кращі умови кредитування та страхування.

Судові справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

У 2020 році проти Трампа відкрили справу через можливе банківське шахрайство.

16 лютого 2024 суд Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 млн доларів. Його визнано винним в умисних фінансових махінаціях упродовж десяти років. Також суддя заборонив Трампу обіймати посади керівника чи директора будь-якої нью-йоркської корпорації протягом трьох років.

Крім того, Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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