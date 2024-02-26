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КНДР з вересня поставила Росії більше 10 тисяч контейнерів із боєприпасами, - Держдеп
09:21 26.02.2024 |
Від вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії більше 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, які пов'язані з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) про осіб та компанії, щодо яких запроваджуються санкції.
З початку жовтня 2023 року Росія імпортувала морські контейнери з вантажами військового призначення з КНДР через Східний порт для використання у війні проти України.
"Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, пов'язаними з боєприпасами, було доставлено до Росії через термінал ТОВ "Східна Стивідорна Компанія" (ССК) у порту "Східний". Контейнери з боєприпасами і матеріалами, пов'язаними з боєприпасами, також доставлялися до Росії через розташовану неподалік військово-морську ракетну базу "Дунай", - зазначається в бюлетені.
КНДР допомагає Росії
У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх вже використали для ударів по Україні.
На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.
Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.
Також Скібіцький розповів про те, що КНДР поставила Росії півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Більшість була вироблена у другій половині XX століття.
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