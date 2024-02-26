G7 блокуватиме заморожені активи РФ до кінця війни

Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи Росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни РФ проти України.

Як передає Укрінформ, текст відповідної заяви G7 був розміщений на сайті Європейської ради.

«Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитки, завдані нею Україні», - йдеться у заяві.

У документі назвали неправильним той факт, що Росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.

Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують «до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов'язань і чинного законодавства».

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднену заяву Групи семи запевнивши Україну у непохитній підтримці.

«Два роки тому Кремль повернув війну в Європу. Агресія Росії є екзистенційною загрозою безпеці та стабільності світу. Опір України - разом із єдністю Групи семи - показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться», - написав Мішель.