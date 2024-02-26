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АНАЛІТИКА

Міжнародні банки вимагають затвердити правові норми перед конфіскацією активів РФ

 

Низка міжнародних банків зажадала від уряду Великої Британії розробити правові норми, перш ніж вилучати заблоковані російські фінансові активи та застосувати їх для допомоги у відновленні України. Про це пише Bloomberg.

"Банки закликають Велику Британію посилити закони про арешт російських активів", - зазначається у матеріалі.

За інформацією агентства, кредитні організації закликали сформувати так звану форму правового механізму для захисту від дій, які потенційно може зробити Росія.

Крім того, форма правового захисту необхідна для того, щоб процес конфіскації проходив у межах міжнародного права та на легальних засадах.

"Інакше вилучення загрожує можливими потрясіннями для світової фінансової системи", - пишуть журналісти.

Деякі банкіри та юристи у Великій Британії попереджають, що резонансні конфіскації активів можуть завдати шкоди репутації Лондона як міжнародного фінансового центру і викликати питання верховенства права.

Пріоритетом для банків є певна форма правового захисту чи відшкодування будь-яких майбутніх позовів Росії проти окремих фінансових установ, залучених до конфіскації активів, кажуть джерела, знайомі з цим питанням.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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