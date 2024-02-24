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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на район у Росії, де налагодили виробництво аналогів «Шахедів»

 

Останній масштабний пакет санкцій Сполучених Штатів проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну містить заходи проти спеціальної економічної зони "Алабуга", де РФ налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників "Шахед".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило Міністерство фінансів США.

Підсанкційна мережа компаній "сприяла поставкам, здійснювала фінансові операції та займалася промисловим виробництвом на підтримку співпраці між Росією та Іраном з виробництва ударних БПЛА одностороннього ураження для використання російськими військовими в Україні", йдеться в повідомленні.

Спеціальна економічна зона "Алабуга" в російській Республіці Татарстан ще з кінця 2022 року співпрацює з Міністерством оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану для локалізації виробництва "Шахедів" (назва російського аналога - "Герань").

Під санкції потрапила юридична особа цієї спеціальної економічної зони, іранське міністерство, російський виробник розвідувальних дронів "Альбатрос", компанія з виробництва деталей до дронів "Дрейк", а також їхні ключові посадовці.

У санкційному списку США згадується і низка компаній, які уклали договори про підряд зі спеціальною економічною зоною "Алабуга" та сприяли її фінансовим операціям. Зазначимо, що Європейський Союз наклав санкції на "Алабугу" ще у грудні 2023 року.

Окремо американський Мінфін наклав санкції на десятки російських компаній, які займаються виробництвом зброї, 3D-друком, виробництвом верстатів і деталей до військової техніки, хімічних компонентів, напівпровідників, електроніки, оптичних пристроїв, навігаційних компонентів тощо.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.
Ключові теги: США, Росія
 

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