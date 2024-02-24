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США запровадили санкції проти платіжної системи «Мир» і низки банків РФ
23:46 23.02.2024 |
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до санкційного списку АТ "Національна система платіжних карток" - оператора російської державної платіжної системи "Мир". Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
За даними компанії, вона має 139 млн емітованих карток, частка на російському ринку - 30%.
"НСПК належить Центральному банку Росії та відіграє ключову роль у сприянні фінансовим операціям як усередині Росії, так і за кордоном. Поширення російським урядом "Миру" дозволило Росії побудувати фінансову інфраструктуру, яка дає їй змогу уникати санкцій і відновлювати розірвані зв'язки з міжнародною фінансовою системою. Сполучені Штати неодноразово наголошували на ризиках системи "Мир" для наших партнерів по всьому світу", - йдеться в обґрунтуванні американських санкцій.
До сьогодні єдиною країною Заходу, яка запровадила санкції проти російського "Миру", була Канада.
Також під санкції потрапили інші російські фінкомпанії:
→ дев'ять банків: Авангард (Москва), РостФінанс Банк (Ростов-на-Дону), Челіндбанк (Челябинськ), банк "Міжнародний фінансовий клуб" (Москва), Модульбанк (Кострома), Датабанк (Іжевськ), Морський банк (Москва), БистроБанк (Іжевськ), СПБ Банк (Санкт-Петербург)
→ п'ять інвестиційних та венчурних компаній: BSF Capital, Elbrus Capital, Orbita Capital Partners, Інвестиційно-венчурний фонд Республіки Татарстан, Guard Capital
→ шість фінтех-компаній: FIS (Фінансові інформаційні системи), Кворум, CryptoPro, Фактор-ТС, Системи практичної безпеки, Валідата.
Загальний список санкцій налічує близько 500 фізичних та юридичних осіб.
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