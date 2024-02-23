Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

 

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції стосовно 10 фізичних і 153 юридичних осіб, пов'язаних із РФ, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Сьогодні ми направляємо чіткий сигнал російським чиновникам і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який хоробро захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна. Ми продовжимо використовувати підривні заходи проти російського уряду, націлюючись на його спроможність вести незаконну війну доти, доки суверенітет і територіальну цілісність України не буде повністю відновлено", - заявила Жолі.

Санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики й ухилення від санкцій. Серед названих осіб - помічник президента Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

"Ці люди й очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки агресивної війни російського уряду проти України. Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надають Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари й послуги", - наголошується в повідомленні уряду.

Канада також оголошує про заборону експорту в Росію певних товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї та служити війні проти України. Заборона поширюється на вибухові речовини, зокрема детонатори, які використовуються в гірничодобувній і будівельній галузях. Заборона на експорт також містить іще 20 контрольованих предметів, які, як відомо, Росія використовує для виробництва зброї.

Канада збільшує тиск на Путіна і російський уряд, посилюючи режим санкцій. Санкції Канади тепер можуть бути спрямовані проти будь-якої людини за межами Канади, яка не є канадцем і порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Сюди входять і ті, хто допомагає Росії та її довіреним особам уникати або обходити санкції.

"Канада продовжує рішуче засуджувати неспровоковане і невиправдане вторгнення російського уряду в Україну, яке без нагальної потреби поставило під загрозу стабільність в усьому регіоні та незліченну кількість життів, і закликає президента Путіна негайно вивести свою армію і маріонеткові сили з України", - наголосили в уряді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3527
  0,1276
 0,33
EUR
 1
 41,5628
  0,1652
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1878  0,19 0,49 38,7363  0,17 0,45
EUR 41,3278  0,14 0,34 42,1111  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4800  0,11 0,29 38,5100  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес