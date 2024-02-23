Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції стосовно 10 фізичних і 153 юридичних осіб, пов'язаних із РФ, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Сьогодні ми направляємо чіткий сигнал російським чиновникам і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який хоробро захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна. Ми продовжимо використовувати підривні заходи проти російського уряду, націлюючись на його спроможність вести незаконну війну доти, доки суверенітет і територіальну цілісність України не буде повністю відновлено", - заявила Жолі.

Санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики й ухилення від санкцій. Серед названих осіб - помічник президента Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

"Ці люди й очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки агресивної війни російського уряду проти України. Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надають Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари й послуги", - наголошується в повідомленні уряду.

Канада також оголошує про заборону експорту в Росію певних товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї та служити війні проти України. Заборона поширюється на вибухові речовини, зокрема детонатори, які використовуються в гірничодобувній і будівельній галузях. Заборона на експорт також містить іще 20 контрольованих предметів, які, як відомо, Росія використовує для виробництва зброї.

Канада збільшує тиск на Путіна і російський уряд, посилюючи режим санкцій. Санкції Канади тепер можуть бути спрямовані проти будь-якої людини за межами Канади, яка не є канадцем і порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Сюди входять і ті, хто допомагає Росії та її довіреним особам уникати або обходити санкції.

"Канада продовжує рішуче засуджувати неспровоковане і невиправдане вторгнення російського уряду в Україну, яке без нагальної потреби поставило під загрозу стабільність в усьому регіоні та незліченну кількість життів, і закликає президента Путіна негайно вивести свою армію і маріонеткові сили з України", - наголосили в уряді.