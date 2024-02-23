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FATF знову не внесла Росію до «чорного списку»
22:45 23.02.2024 |
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії без запровадження подальших обмежувальних заходів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Зазначається, що FATF оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які Росія становить для світової фінансової системи.
Так, FATF заявила, що "члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки Росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів", а також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики.
"Незважаючи на те, що ці оновлені рекомендації були підтримані, вони не вирішують проблему постійного та свідомого нехтування Кремлем стандартів та принципів FATF з моменту призупинення членства рік тому.
Мінфін розуміє політичні виклики, пов'язані з досягненням консенсусу щодо подальших заходів, але факти свідчать про те, що необхідно робити більше для протидії загрозам, які Росія створює для цілісності світової фінансової системи", - йдеться у заяві Мінфіну.
У міністерстві нагадали, що торік Росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF. А починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що Росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН. Цього тижня з'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до Росії.
"Посилення фінансових та банківських зв'язків з Росією надає Північній Кореї, Ірану та М'янмі, що перебувають під жорсткими санкціями, можливість отримати доступ до світової фінансової системи, створюючи серйозні виклики для FATF та її членів.
На наступному пленарному засіданні FATF має вжити більш жорстких обмежувальних заходів для мінімізації цих загроз.
Проте окремим країнам не потрібно чекати, поки процеси FATF призведуть до подальших обмежувальних заходів. Вони можуть внести Росію до своїх списків країн підвищеного ризику, що вимагатиме посиленої перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з Росією, і можуть продовжувати запроваджувати інші обмежувальні заходи для запобігання зловживанню їхніми системами для ухилення від санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму з боку Кремля", - йдеться у позиції міністерства.
"Ми очікували більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку Росії. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних з Росією, але не вистачає відповідної реакції - внесення Росії до "чорного" списку", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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