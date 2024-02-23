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АНАЛІТИКА

Єврокомісія має намір розблокувати Польщі EUR137 млрд із фондів ЄС

 

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю оголосила про плани розблокувати EUR137 млрд для Польщі.

"Маю хороші новини: наступного тижня Європейська комісія ухвалить два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковані для Польщі. Ці рішення дадуть змогу вивільнити для Польщі до EUR137 млрд. Йдеться про кошти з фондів згуртування та кошти за планом "Наступне покоління ЄС", - наводить польський телеканал Polsat слова фон дер Ляєн на спільній пресконференції з головою уряду Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Розблокування цих коштів у Європейській комісії пов'язували з необхідністю реформ у сфері верховенства права в Польщі, реалізацію яких Брюссель вважав ефективною.

"Це важливий день для всіх нас, - сказав у свою чергу Туск. - З перших днів перебування на посаді прем'єра ціль полягала, зокрема, й у відновленні верховенства права та демократичних стандартів".

За словами польського прем'єра, розморожені кошти буде спрямовано на підтримку дрібних і середніх сільгоспвиробників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Польща
 

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