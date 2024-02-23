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WSJ: США напряму застерегли Росію від розміщення ядерної зброї в космосі
16:56 23.02.2024 |
США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.
Видання посилається на неназваних американських посадовці, які зазначили, що розміщення ядерної зброї у космосі порушить Договір про космос і поставить під загрозу інтереси національної безпеки США.
Також представники США звертались до Китаю, Індії, країн G7 та інших близьких союзників, які мають інтереси в космосі і канали зв'язку з Москвою.
Це є частиною дипломатичної кампанії, яку адміністрація президента США Джо Байдена розгортає для відвернення загрози.
За даними видання, Кілька американських чиновників заявили, до одного з каналів залучили радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана і радник президента РФ Юрій Ушаков.
За словами співрозмовників видання, ці два посадовці спілкувалися кілька разів після вторгнення Росії в Україну, коли адміністрація США намагалася застерегти Москву від використання ядерної або іншої зброї масового знищення.
Крім того, минулого тижня директор ЦРУ Вільям Бернс зв'язувався минулого тижня директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергеєм Наришкіним, повідомив американський посадовець.
Представник Ради національної безпеки Білого дому підтвердив, що США взаємодіяли з росіянами щодо протисупутникової зброї, але відмовився надати конкретну інформацію.
Також посадовці Білого дому розглядають можливість розсекретити і оприлюднити додаткові аспекти того, що відомо про протисупутникову зброю, щоб стримати Кремль і заспокоїти американську громадськість.
Але, вирішуючи, чи оприлюднювати більше інформації, вони також ризикують розсекретити джерела і методи збору розвідданих, тож видання сумнівається, що американська влада піде на такий крок.
Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.
CNN із посиланням на джерела повідомив, що Росія, ймовірно, розробляє ядерну космічну зброю, здатну створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.
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