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АНАЛІТИКА

Вірменія призупиняє членство в ОДКБ

 

Участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) - заморожена, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу France 24 увечері в четвер, 22 лютого. Тим самим він відповів на запитання ведучого, чи має намір Єреван вийти з організації, в якій "домінує Росія". Ще торік у листопаді він говорив, що Вірменія не планувала покинути ОДКБ.

Під час своєї відповіді французьким журналістам прем'єр-міністр Вірменії повідомив також, що договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках - зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через брак політичної оцінки "агресії Азербайджану" проти суверенітету Вірменії. "Це не могло залишитися без нашої уваги. Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", - сказав Пашинян.

Військова база РФ залишається на півночі Вірменії

На запитання про можливе закриття російської військової бази на території Вірменії Пашинян не дав конкретної відповіді. Ця тема "не стоїть на порядку денному", сказав він. Як повідомляє агентство "РБК", 102-гу російську військову базу, яка несе бойове чергування в рамках Об'єднаної системи ППО СНД, розгорнуто в Гюмрі на півночі Вірменії за міждержавним договором Москви і Єревана від 1995 року. Термін дії договору подовжено до 2044 року.

У лютому в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph Пашинян припустив, що Вірменія "може переосмислити" своє членство в ОДКБ. У 2023 році країна проігнорувала свою участь у двох навчаннях і в Мінському саміті в листопаді. У Кремлі висловили "жаль" з цього приводу, а президент РФ Володимир Путін заявив, що вихід з ОДКБ нібито "не відповідає інтересам Вірменії".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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