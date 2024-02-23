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Німеччина підтримує призначення Рютте генсеком НАТО
10:50 23.02.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує призначення голови нідерландського уряду Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, його цитує телеканал n-tv, повідомляє "Європейська правда".
За словами Гебештрайта, Шольц "підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО".
"Маючи величезний досвід, великі знання в галузі політики безпеки і сильні дипломатичні здібності, Марк Рютте є видатним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО", - додав представник Шольца.
Як відомо, НАТО прагне призначити наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який йде у відставку, напередодні ювілейного саміту Альянсу з нагоди 75-ї річниці у Вашингтоні в липні.
Відомо, що Велика Британія підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду. Перед цим видання Politico з посиланням на американського посадовця повідомило, що президент США Джо Байден теж підтримує кандидатуру Рютте.
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