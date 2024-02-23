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У ЄС визначили, де відкриється новий орган по боротьбі з відмиванням коштів
10:01 23.02.2024 |
Представники Ради Євросоюзу та Європарламенту 22 лютого досягли домовленості щодо місця розташування майбутнього європейського органу з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA).
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з домовленістю, AMLA буде розташовуватись у німецькому Франкфурті та розпочне свою роботу в середині 2025 року. У ньому працюватимуть понад 400 співробітників.
Новий орган стане центральним елементом реформи системи протидії відмиванню грошей в ЄС. Він матиме прямі та опосередковані наглядові повноваження, а також право накладати санкції та інші обмежувальні заходи.
Пропозицію створити AMLA Європейська комісія висунула ще в липні 2021 року. Причиною стала відсутність достатніх ресурсів для протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму на тлі кількох гучних випадків, зокрема справи Danske Bank.
Рада ЄС та Європарламент погодили створення органу наприкінці 2023-го.
У січні інституції досягли попередньої згоди щодо частини пакета заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму.
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