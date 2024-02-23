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США не підтверджують передачу іранських балістичних ракет РФ, анонсували санкції проти Ірану
09:51 23.02.2024 |
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США в найближчі дні оголосять проти Ірану додаткові санкції через постачання ним дронів та іншого озброєння Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
На брифінгу 22 лютого Кірбі заявив, що США "найближчими днями запровадять додаткові санкції проти Ірану" через постачання Росії безпілотників та інших технологій для використання у війні проти України.
Він водночас попередив, що надання іранських балістичних ракет Росії призведе до ще більших санкцій - хоча США поки не бачили підтверджень того, що це вже відбулось.
Представник Білого дому запевнив: якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, "відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і вона буде суворою", а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.
"Ми продемонстрували нашу здатність вживати заходів у відповідь на військове партнерство між Росією і Іраном в минулому. Ми будемо робити це і в майбутньому у відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії", - наголосив Кірбі.
Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.
Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.
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