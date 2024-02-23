США готують нищівний пакет санкцій проти Росії, - Нуланд

Сполучені Штати анонсували великий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на смерть опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У четвер, 22 лютого, американський лідер зустрівся з Юлією та Дашею Навальними у Сан-Франциско, щоб висловити їм глибокі співчуття у зв'язку з жахливою втратою після смерті політика у російській в'язниці.

Байден висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Навального та його спадщиною у боротьбі проти корупції та за вільну і демократичну Росію, в якій верховенство права застосовується однаково до всіх.

Президент підкреслив, що спадщина Олексія буде продовжуватися через людей по всій Росії та в усьому світі, які оплакують його втрату і борються за свободу, демократію і права людини.

"Адміністрація завтра оголосить про нові серйозні санкції проти Росії у відповідь на смерть Олексія, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Байден також повідомив про наміри запровадити санкції на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією та Дашею Навальними - близькими Олексія Навального - щоб висловити свої співчуття з приводу їхньої тяжкої втрати. Спадок мужності Олексія залишиться в Юлі та Даші, а також у незліченних людей по всій Росії, які борються за демократію та права людини", - написав глава Білого дому.

Нищівний пакет санкцій

Про наміри запровадити нові санкції також повідомила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Під час виступу у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень вона зазначила, що США найближчими днями представлять "нищівний пакет" санкцій проти Росії, в якому будуть "сотні, сотні і сотні" нових обмежень.

За словами Нуланд, нові заходи будуть, зокрема, спрямовані на те, щоб "закрити прогалини" у вже наявних санкціях, запроваджених через воєнні дії в Україні, і не дати змоги обійти їх.

Вона додала, що частина заходів буде націлена на тих, кого США вважають винними у смерті Навального в колонії "Полярний вовк".

"Я почекаю і дозволю Білому дому оголосити про нього (новий пакет санкцій. - ред.)", - додала Нуланд.