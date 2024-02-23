Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США мають намір конфіскувати заморожені російські активи на $700 млн
09:34 23.02.2024 |
США мають намір конфіскувати російські заморожені активи загальною сумою $700 млн у межах санкційної політики через широкомасштабну військову агресію Кремля проти України, повідомляє американський Мін'юст.
У заяві відомства йдеться про те, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну американське міністерство оголосило "про низку нових обвинувачень, арештів і конфіскації проти злочинних мереж, що підживлюють російську військову машину".
За словами генерального прокурора Штатів Мерріка Гарленда, Мін'юст "більше, ніж будь-коли відданий тому, щоб разом із нашими партнерами в Україні протистояти російській агресії".
"Ми вимагаємо конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів санкційних олігархів та інших спільників російського режиму", - заявив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF
|Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
|Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги
|Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ
|Словацький прем'єр відступив від реформи кримінального кодексу після тиску з боку ЄС та протестів
|Макрон запросив європейських лідерів на спецзустріч, присвячену Україні
|Вірменія призупиняє членство в ОДКБ
|Німеччина підтримує призначення Рютте генсеком НАТО
|РФ за два роки била по Україні понад 12 тис. ракет і дронів
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg