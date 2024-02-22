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Св. Франциск Асізський
Франція шукає підтримки для ядерних проєктів, фінансованих ЄС
16:57 22.02.2024 |
Франція прагне залучити країни-однодумці у ЄС, щоб заручитись їхньою підтримкою для фінансування Євросоюзом проєктів у галузі ядерної енергетики.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що на 4 березня скликає зустріч проатомних країн ЄС, щоб обговорити запуск "Важливого проєкту спільного інтересу" (IPCEI) в галузі ядерної енергетики. Франція "покладе на стіл переговорів ідею створення IPCEI в ядерній галузі", сказав Ле Мер.
IPCEI були запроваджені у 2014 році для підтримки стратегічних проєктів за участю кількох країн ЄС. Вони, як правило, зосереджені на передових технологіях або галузях, які мають вирішальне значення для майбутнього ЄС, і часто передбачають поєднання державного та приватного фінансування, при цьому ЄС надає фінансову підтримку.
Важливо, що проєкти зі статусом IPCEI отримують вигоду від пом'якшених правил державної допомоги, що дозволяє країнам ЄС фінансувати їх з благословення антимонопольного органу Європейської комісії.
Фінансування ядерної енергетики з боку ЄС є суперечливим. Такі країни, як Австрія, виступають категорично проти, заявляючи, що бюджет ЄС не може використовуватися для фінансування ядерних проєктів.
Питання про IPCEI в ядерному секторі обговорюється відтоді, як на початку лютого Комісія підтвердила, що незабаром буде створено Європейський промисловий альянс з виробництва малих модульних реакторів (ММР).
Багато з цих проєктів вже існують у водневій, акумуляторній та сонячній енергетиці, і вони також слідують за створенням промислових альянсів у цих галузях для розвитку в європейському масштабі.
Підтверджуючи запуск альянсу ядерної промисловості на початку лютого, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон також заявила, що має на меті розгорнути перші ММР в Європі до 2030 року.
Малі модульні реактори будуть частково використані для досягнення кліматичних цілей ЄС до 2040 року.
Засідання ядерного альянсу відбудеться в кулуарах Енергетичної ради в Брюсселі, в якій візьмуть участь міністри 27 країн-членів ЄС.
Очікується, що Ле Мер, чий економічний портфель був розширений за рахунок включення енергетики в останній перестановці французького уряду, візьме участь у зустрічі, можливо, разом зі своїм міністром-делегатом з питань енергетики та промисловості Роланом Лескуром.
Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів - аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.
Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива - зокрема російського.
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