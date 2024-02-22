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Найбільший світовий виробник скла – японська корпорація AGC – остаточно пішов з Росії
15:58 22.02.2024 |
Японська корпорація AGC, яка є найбільшим у світі виробником скла, продала російський бізнес.
Їй належав найбільший у Росії виробник автомобільного скла - "Борський скляний завод", а також "Клінский скляний завод", пише російський "Коммерсант".
Новим власником підприємств став російський холдинг "Адамант", якому вже належать 14 заводів з промислової обробки скла у РФ.
Японська AGC придбала "Борський скляний завод" у 1997 році. Підприємство виробляє поліроване скло та автомобільне скло. Потужність складає 1,2 тис. тонн на добу та до 1,5 млн машинокомплектів загартованого та багатошарового автомобільного скла на рік. Підприємство є найбільшим у Росії виробником автомобільного скла.
"Клінский скляний завод" японська компанія збудувала з нуля в 2004 році. Підприємство виробляє 1,6 тис. тонн флоат-скла на добу. На заводі працює найбільша в Європі скловарна піч потужністю 1 тис. тонн скла на добу.
Як повідомлялося, у березні 2022 року японська корпорація AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупинила інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну.
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