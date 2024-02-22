Росія конфіскує активи німецької компанії, яка відмовилась будувати завод для Газпрому

Російський арбітражний суд ухвалив стягнути з компаній німецької групи Linde близько 114 млрд рублів (понад $1,2 млрд) у відповідь на відмову будувати газопереробний завод для Газпрому. Про це в четвер повідомили російські медіа, зокрема Інтерфакс.

РусХімАльянс, один з операторів будівництва комплексу з перероблення газу в Усть-Лузі, ініціював судовий розгляд наприкінці 2022 року.

Рішенням від 20 лютого 2024 року Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області ухвалив стягнути з Linde заборгованість у розмірі 692,9 мільйона євро в рублях та 44,5 млрд рублів у вигляді збитків та відсотків.

Також суд вирішив звернути стягнення на активи, що належать Linde у РФ.