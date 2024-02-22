Фінансові новини
- |
- 22.02.24
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ вийшла з угоди з Британією 1956 року, підписаної в переломний момент холодної війни
13:27 22.02.2024 |
Росія вийшла з рибальської угоди 1956 року, укладеної з Великою Британією радянським лідером Нікітою Хрущовим, що є показником того, наскільки глибокою стала прірва між Росією і Заходом після двох років її повномасштабної війни проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Рибальська угода 1956 року була підписана в Лондоні в переломний момент холодної війни: того року Хрущов засудив Іосіфа Сталіна, запропонував мирне співіснування із Заходом і навіть відвідав Британію у квітні.
Сьогодні погляд з Москви є більш жорстким.
Президент Владімір Путін називає Сполучені Штати та їхніх союзників імперією, що розпадається і хоче знищити Росію і вкрасти її природні ресурси. Захід вважає Путіна вбивцею, а путінську Росію - ворогом.
Рибальська угода 1956 року дозволила британським суднам заходити в багаті рибні угіддя Баренцевого моря, узбережжя Кольського півострова і вздовж узбережжя острова Колгуєв.
"Коли Нікіта Хрущов прийняв цю угоду в 1956 році, важко сказати, чим він керувався, але це точно не були національні інтереси", - сказав В'ячеслав Володін, спікер Державної думи РФ.
"Коли люди запитують, чи можемо ми відповісти на санкції, відповідь: можемо", - сказав Володін, додавши, що британські судна виловили тисячі тонн тріски і пікші в російських водах.
Володін, близький союзник Путіна, повторив нинішню ортодоксальну позицію Кремля, який розглядає розпад Радянського Союзу в 1991 році як трагедію, а Михаїла Горбачова - як невдаху, якого обдурив оманливий Захід з метою принизити Росію.
"З Горбачовим ми втратили країну, а з Путіним ми її повернули", - сказав Володін.
Нагадаємо, раніше у Раді Європи висловили "глибокий жаль" після офіційного повідомлення про денонсацію Росією Рамкової конвенції про захист національних меншин.
Рада Європи також повідомила, що активно працює з органами ООН з метою нагадати Росії про необхідність виконувати рішення Європейського суду з прав людини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України
|Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки
|Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ
|Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Ракети Brimstone і не тільки. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні
|Франція шукає підтримки для ядерних проєктів, фінансованих ЄС
|Санкції працюють: Три найбільші банки Китаю обмежили платежі з Росії
|Найбільший світовий виробник скла – японська корпорація AGC – остаточно пішов з Росії
|Росія конфіскує активи німецької компанії, яка відмовилась будувати завод для Газпрому
|Австрійський Raiffeisen Bank перевіряють у зв'язку з відмиванням грошей та роботою в Росії
Бізнес
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg
|Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross
|США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів
|Новий метод атаки на біометричну безпеку: Відбитки пальців можна відтворити за звуками
|EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд