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Швейцарія створила групу, яка протидіятиме обходу санкцій проти РФ
23:37 21.02.2024 |
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) створив групу фахівців для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Посилення боротьби з обходом санкцій у Швейцарії відбувається на тлі її критики через те, що швейцарська влада не зробила достатньо, аби перешкодити росіянам приховувати гроші в місцевих банках.
Станом на кінець 2023 року у Швейцарії були заморожені пов'язані з РФ активи на суму близько 7,7 мільярдів швейцарських франків, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються в банках країни.
З початку повномасштабного вторгнення SECO отримала 230 повідомлень про потенційні порушення санкцій РФ від фінансових компаній, митних органів та інших країн.
На їхній основі почали 47 проваджень, з яких 20 були закриті, дев'ять призвели до накладання штрафів, ще 18 - розслідуються далі. Більшість із них пов'язані з порушенням заборони на експорт предметів розкоші або товарів, які можуть допомагати російській оборонці.
Минулого тижня повідомлялось, що швейцарська прокуратура вивчає можливі порушення санкцій країни проти РФ, запроваджених через вторгнення Росії в Україну.
Водночас минулого року Швейцарія відхилила пропозицію про приєднання країни до робочої групи G7 з пошуку активів підсанкційних росіян.
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