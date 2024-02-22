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АНАЛІТИКА

Міжнародні юристи схвалили конфіскацію заморожених активів Центробанку РФ на користь України – Bloomberg

 

Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg.

"Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро сверенних активів, причому понад дві третини з них - в ЄС.

Всі вони згодні з тим, що ці кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але поки що вони розходяться в думках щодо законності повної конфіскації цих активів", - пише агентство.

Лист, який був розісланий по столицях G-7 і отриманий агентством Bloomberg, підписали десять експертів з міжнародного права та практиками з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США, які прагнуть обґрунтувати юридичні підстави для конфіскації цих активів.

"Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти Росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права, у вигляді передачі російських державних активів як компенсації за шкоду, що виникла безпосередньо в результаті незаконнх дій Росії", - пишуть експерти.

Серед тих, хто підписав лист, - професор і колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, який також був юридичним радником Державного департаменту США за часів адміністрації Обами, і Філіп Зеліков з Інституту Гувера, адвокат і колишній дипломат, який працював в уряді за часів різних президентів, у тому числі в якості стратегічного консультанта адміністрації Байдена.

Сім з решти підписантів - науковці та практики міжнародного права з Європи, а один - з Японії.

"Лист з'явився в той час, коли країни G-7 обговорюють, що робити з активами, про які йдеться, оскільки фінансові потреби України залишаються незмінно високими, а війна не демонструє жодних ознак згасання. ЄС повільно просувається в реалізації планів щодо принаймні застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий за рахунок заморожених коштів. Минулого року ці фонди дозволили отримати прибуток у розмірі 4,4 млрд євро", - додає Bloomberg.

Великобританія і США підштовхують союзників по G-7 до повногї конфіскації активів Центробанку РФ, а Канада, за словами посадовців, знайомих з ходом дискусії, відкрита до цієї ідеї.

Європейські члени G7, особливо Франція і Німеччина, наразі виступають проти цього кроку через юридичні проблеми і побоювання, що це може зашкодити стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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