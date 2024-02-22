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У Німеччині викрили відмивання грошей за участі РФ
17:20 21.02.2024 |
[thumb=left][/thumb]Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, повідомила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. За даними відомства, може йтися про потоки коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховувалося.
У рамках цього розслідування службовці німецьких слідчих органів обшукали в 58 житлових та комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті - за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.
Мережа компаній для відмивання грошей
У справі 11 обвинувачених у віці від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.
Відомо, що у Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого - чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.
Паралельні слідчі дії у Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення у грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).
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