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АНАЛІТИКА

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

 

Словаччина до 4 березня 2025 року продовжила термін дії тимчасового притулку для українців, які вимушено переїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії.

До цього термін дії був дійсним до 4 березня 2023 року, тобто уряд продовжив термін ще на рік, передає SME.

Постанову словацький уряд погодив 21 лютого, відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.

Українці можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Статус тимчасового притулку дозволяє людям, які тікають від війни, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, право на матеріальну допомогу в разі потреби.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжила термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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