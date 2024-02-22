Єврокомісія: Польська влада повинна забезпечувати правопорядок під час протестів на кордоні

Право на мирні протести є невід'ємною складовою європейської демократії, але в ході демонстрацій, що відбуваються зараз на кордоні Польщі та України, не може бути місця для будь-якого насильства.

Про це йдеться у документі, ухваленому за підсумками 12-ї зустрічі Координаційної платформи щодо експорту і транзиту української агропродукції, проведеної під егідою Європейської комісії 20 лютого.

«Сторони обмінялися думками щодо триваючого блокування кордонів у Польщі. Європейська комісія наголосила, що хоча право на мирні демонстрації є фундаментальним для всіх країн-членів, там не може бути місця для насильства, і національна влада має виконувати свою компетенцію у питаннях забезпечення правопорядку. Сторони погодилися, що рішення має бути знайдено із дотриманням балансу та з усіма потрібними заходами», - підкреслюється в документі, який є у розпорядженні Укрінформу.

Єврокомісія відзначила необхідність встановити регулярні та конструктивні контакти в рамках Координаційної платформи з метою розбудови довіри та пошуку рішень в інтересах всіх сторін, включаючи Україну та ЄС. Координаційна рада наголосила також на важливості розвитку контактів на двосторонньому рівні.

«Всі сторони привітали відновлення торгівлі через чорноморські порти України, але водночас наголосили, що «коридори солідарності» залишаються важливими як цінна альтернатива, зокрема у довгостроковій перспективі. Ці коридори для імпорту та експорту допомагають зміцнювати економічні відносини між ЄС і Україною», - наголошується у документі.

Як зазначається, Єврокомісія представила огляд нещодавніх пропозицій із продовження дії автономних торговельних заходів, що включають посилені захисні заходи по відношенню до «чутливої» продукції. Додатковою та важливою новацією у таких захисних заходах є можливість застосовувати їх на основі інформації про дестабілізацію ринку в одній або більше країн ЄС.

«Україна представила оновлені заходи, що вживаються в рамках імплементації Плану дій з експорту сільськогосподарських товарів до ЄС. Система ліцензування експорту певних видів продукції вже застосовується у торговельних відносинах України з Румунією і Болгарією», - зазначається у підсумкових нотатках.

Сторони погодилися провести наступну зустріч Координаційної платформи «протягом тижнів» та продовжити обмін інформацією на технічному рівні щодо розвитку ситуації на ринку сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, 20 лютого у Брюсселі відбулася чергова зустріч Координаційної платформи з організації українського сільськогосподарського експорту під головуванням Міхаеля Хагера, керівника Кабінету виконавчого віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.

Тим часом на кордоні України та Польщі протестувальники, польські фермери, продовжують обмежувати рух вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ - Ягодин», «Гребенне - Рава-Руська», «Медика - Шегині», «Зосін - Устилуг», «Долгобичув - Угринів» та «Корчова - Краківець».

У пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках, не пропускають навіть небезпечні, гуманітарні вантажі та ті, що швидко псуються.