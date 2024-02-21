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АНАЛІТИКА

Іспанські фермери пригнали сотні тракторів на протест до Мадрида

Іспанські фермери пригнали сотні тракторів на протест до Мадрида

 

У середу колони тракторів порушили рух транспорту в іспанській столиці - фермери зібралися в центрі Мадрида, щоб пройти маршем до Міністерства сільського господарства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Чекаючи, поки п'ять колон тракторів досягнуть місця збору на центральній площі Незалежності, протестувальники в жовтих жилетах розмахували іспанськими прапорами і дзвонили в коров'ячі дзвіночки під музику з гучномовців.

Рух навколо пам'ятника Пуерта-де-Алькала зупинився, кілька автобусів не змогли продовжити свій маршрут через те, що протестувальники заполонили вулиці.

Деякі фермери скаржилися, що поліція перешкоджає в'їзду тракторів до Мадрида.

Уряд повідомив, що 500 тракторів отримали дозвіл на в'їзд - саме таку цифру вказали організатори, коли подавали заявку на дозвіл на проведення протесту.

Люсія Рісуено, 52-річна виноградарка з регіону Кастилія-Ла-Манча, сказала, що влада не змогла допомогти сектору. Жінка закликала до встановлення більш справедливих цін.

"У мене такі ж витрати, але я заробляю вдвічі менше, тому ми не можемо так продовжувати", - сказала вона в інтерв'ю Reuters.

Вона додала, що протести не закінчаться, поки уряд не вживе рішучих заходів для допомоги фермерам.

Фермери протестують вже кілька тижнів не тільки в Іспанії - а по всій Європі, останнім часом - у Польщі, Греції та Чехії. Всі вони вимагають скорочення бюрократії, пов'язаної зі Спільною аграрною політикою Європейського Союзу, та послаблення екологічних правил ЄС.
Ключові теги: Іспанія
 

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