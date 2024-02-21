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АНАЛІТИКА

У росіян залишилася лише одна система переказу грошей за кордон

 

У Росії перестала працювати платіжна система Contact після відкликання ліцензії її оператора - QIWI Банку. При спробі зробити переклад через сервіс спливає повідомлення про "невідому помилку сервера" та прохання оновити сторінку.

Як пише РБК, система Contact використовувалася для переказів коштів за кордон і була особливо популярною серед російських релокантів. Через неї можна було відправляти до інших держав не лише рублі, а й долари. Онлайн переклади з карт "Мир", Visa та Mastercard були доступні до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Таджикистану та інших країн. Усього можна було перевести до 2 млн руб. в місяць, передає The Moscow Times.

Після санкцій США проти "Юністріма" в Росії були доступні дві системи грошових переказів за кордон: "Золота корона" та Contact.

У Росії її Contact працював з 1999 року. 2015 року сервіс у фінансової групи "Открытие" купила група QIWI. За власними даними компанії, мережа Contact включала близько 500 пунктів обслуговування в 180 країнах. За допомогою сервісу можна було надсилати та отримувати перекази та платежі, а також поповнювати іноземні картки та здійснювати інші платежі.

Вранці 21 лютого Банк Росії оголосив про відкликання ліцензії у QIWI Банку, який займав 89 місце у Росії за величиною активів. Регулятор пояснив рішення тим, що QIWI порушував федеральні закони, і навіть нормативні акти ЦБ Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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