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Франція шукає кошти для допомоги Україні після масштабного скорочення видатків, - Bloomberg
12:30 21.02.2024 |
Уряд Франції шукає кошти для фінансування пакета військової допомоги Україні в розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністерствам оборони, закордонних справ і фінансів Франції буде запропоновано перенаправити кошти і знайти можливості для економії, щоб оплатити обладнання - від ракет до артилерії, повідомили люди, знайомі з цим питанням, не розкриваючи подробиць, оскільки обговорення триває.
Можливості уряду обмежені після того, як у неділю, 18 лютого, він знизив прогноз ВВП Франції на 2024 рік і заявив, що йому необхідно заощадити 10 мільярдів євро, щоб виконати зобов'язання зі скорочення бюджетного дефіциту. Уряд пообіцяв дорогі заходи з надання допомоги фермерам, які протестують проти зростання цін, дешевого імпорту і бюрократичної тяганини.
Крім цього Францію критикують за відсутність прозорості в наданні допомоги Україні, що призводить до звинувачень у тому, що вона робить не так багато, як партнери по ЄС і НАТО. Українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів, оскільки повномасштабне вторгнення Росії цього тижня досягне дворічного рубежу.
Фінансування останньої допомоги має бути знайдено без внесення офіційних змін до бюджету цього року, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи конфіденційні плани. Один зі співрозмовників додав, що 400 мільйонів євро, виділені на фінансування збройних сил до 2027 року, не включають можливості для додаткової допомоги, що ускладнює завдання.
Згідно з опублікованими даними, Франція витратила 3,8 мільярда євро на підтримку України, включно з ракетними комплексами "земля-повітря" SAMP-T, самохідними гаубицями Caesar, бронемашинами AMX 10 і ракетами SCALP.
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