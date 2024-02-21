Пекін посилює контроль за автоматизованою торгівлею акціями

Фондові біржі Шанхаю і Шеньчженя разом з Комісією з регулювання ринку цінних паперів Китаю (China Securities Regulatory Commission, CSRC) будуть ретельно контролювати ринкову діяльність так званих квантових фондів (quant funds), які використовують стратегії складної автоматизованої торгівлі на основі кількісного аналізу, пише Financial Times із посиланням на повідомлення торгових майданчиків.

Новим квантовим фондам до початку торгових операцій буде необхідно звітувати про свої інвестиційні стратегії перед регуляторами. Вимога поширюється і на фонди, які беруть участь у програмі Stock Connect (схема торгівлі між Гонконгівською фондовою біржею і майданчиками в Шанхаї та Шеньчжені).

Шанхайська фондова біржа у вівторок оголосила про введення триденної заборони на торгові операції великого учасника ринку Ningbo Lingjun Investment на тлі його "впливу на нормальний торговий розпорядок або безпеку біржі" за допомогою автоматизованої торгівлі. Біржа Шеньчженя виступила зі схожою критикою.

У центрі уваги обох майданчиків опинився продаж цією компанією акцій на 2,6 млрд юанів ($360 млн) у першу хвилину торгів понеділка, коли ринки материкового Китаю відновили роботу після святкування Нового року за Місячним календарем.

