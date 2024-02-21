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АНАЛІТИКА

Французька Danone продасть російські активи бізнесмену, пов’язаному з Кадировим, – FT

 

Французький виробник харчів на напоїв Danone готується продати російські активи молочній компанії "Вамін Татарстан".

Про це пише Financial Times з посиланням на документи та обізнані джерела, передає The Moscow Times.

За даними видання, "Вамін" належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову. Влітку 2023 року він був призначений до ради директорів компанії Life & Nutrition (перейменована "дочка" Danone в Росії) після того, як її очолив заступник голови уряду Чечні та міністр сільського господарства республіки Якуб Закрієв.

За російські активи Danone "Вамін" готова заплатити 17,7 млрд рублів ($191,5 млн).

Для забезпечення безперервності свого колишнього бізнесу в Росії Danone нібито погодилася надавати підтримку до кінця липня наступного року. Це пов'язано з тим, що Life & Nutrition продовжує локалізацію виробництва деяких інгредієнтів.

Французька Danone оголосила про початок процесу передачі бізнесу у Росії у жовтні 2022 року. До цього компанія виключала вихід з російського ринку. Претендентами на купівлю активів Danone у різний час були російські, арабські та китайські компанії.

У липні 2023 року російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього "Данон Росія" очолив 33-річний Якуб Закрієв, який доводиться племінником голові Чечні Рамзану Кадирову. До цього гендиректором компанії був Чарлі Каппетті.

За даними FT, хоча Закрієв і є гендиректором перейменованої компанії Life & Nutrition, Каппеті продовжує неофіційно виконувати багато обов'язків. Зокрема він підтримує регулярні контакти з головним офісом Danone у Парижі, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємств, говорили джерела видання.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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