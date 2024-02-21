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Понад 300 тисяч українських біженців залишили ФРН
11:48 21.02.2024 |
З початку повномасштабної війни Росії проти України до середини лютого 2024 року до Німеччини приїхали майже 1,143 мільйона українських біженців, що на 80 тисяч менше порівняно з торішнім показником. Із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, близько 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а близько 350 тисяч - неповнолітні. Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Баден-Вюртемберг - повідомляє в середу, 21 лютого, агентство новин AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.
Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не проживають. Утім, статистичних даних, скільки з них повернулося в Україну, а скільки переїхало до інших країн, немає. Крім того, повідомляється, що у школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей та підлітків шкільного віку з України.
Працевлаштовані лише п'ята частина українців
Водночас за даними Федерального агентства зайнятості в Нюрнберзі за листопад 2023 року, з приблизно 716 тисяч українців працездатного віку (від 15 до 65 років) працевлаштований 21 відсоток. У сусідніх із ФРН країнах - Данії та Нідерландах - цей показник значно вищий, зазначає AFP. Понад 70 відсотків українців у Німеччині, опитаних у 2022 році, мали вищу освіту, зазначила представниця федерального міністерства з праці.
Програма з працевлаштування біженців JobTurbo, що набула чинності з початку 2024 року, поки не принесла помітних результатів, але загальні показники безробіття в Німеччині за підсумками січня знизилися у річному вимірі. Як повідомив AFP уповноважений за цією програмою Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach), лише у січні інтеграційний курс відвідували 124 тисячі українців, три чверті з них завершать його протягом найближчих пів року.
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