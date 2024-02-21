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АНАЛІТИКА

Канада зволікає з інвестиціями у збільшення випуску боєприпасів

 

Канада зволікає з інвестиціями у збільшення виробництва боєприпасів, оскільки нібито не бачить у цьому економічної вигоди у середньостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За даними видання, уряд Канади досі не уклав зі своїми компаніями з випуску зброї угоди з нарощування виробництва снарядів калібру 155 мм.

Зазначається, що восени 2022 року два великі канадські виробники боєприпасів внесли в уряд пропозицію про суттєве нарощування виробництва артилерійських снарядів. Майже через півтора року, коли канадські запаси опустилися до небезпечно низького рівня, велику угоду про нарощування їх виробництва в цій країні досі не укладено.

Джерела CBC News зазначають, що союзники тиснуть на Канаду, але уряд сумнівається, що інвестиції зможуть окупити через недостатній довгостроковий попит на артилерійські боєприпаси у світі.

Вагання канадського уряду частково пов'язані з тим, що нарощування виробництва стандартних натовських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати 400 млн доларів у заводи.

За оцінками оборонного відомства Канади, розширення та модернізація виробничих потужностей снарядів вимагатиме три роки. При цьому раніше Канада все ж таки інвестувала близько 5 млн доларів у модернізацію виробничих ліній, але цей крок не приніс суттєвих результатів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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