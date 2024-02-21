Фінансові новини
- |
- 21.02.24
- |
- 02:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конкурентка Трампа: Він неврівноважений і несповна розуму
23:56 20.02.2024 |
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка змагається з Дональдом Трампом за республіканську номінацію на виборах президента США, вдалась до відвертої критики опонента, заперечуючи наміри завершити свою кампанію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
У виступі в Клемсонському університеті, який вона свого часу закінчила, Гейлі наголосила, що не збирається виходити з президентських перегонів попри невтішні результати опитувань.
Та водночас вона перейшла до прямої критики Трампа, назвавши його "катастрофою" для Республіканської партії, "більш неврівноваженим і несповна розуму", ніж коли він брав участь у виборах уперше.
Гейлі водночас розкритикувала інших республіканців за те, що вони "занадто бояться сказати про це вголос": "Звичайно, багато політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, потій бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії".
"Що ж, я не боюся говорити незручну правду вголос. Я не відчуваю потреби вислужуватись перед ним. І я не боюся відплати Трампа. Я нічого від нього не шукаю", - наголосила політикиня.
Раніше Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.
Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести
|Польські фермери перекрили залізницю на КПП «Медика» і висипали зерно з вагона
|Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро
|В уряді розмірковують над запровадженням нових податків для фінансування потреб оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Конкурентка Трампа: Він неврівноважений і несповна розуму
|Словаччина проти продовження торговельних пільг для України без урахування вимог фермерів
|Україна очікує до квітня від Японії ще $1,76 млрд бюджетної підтримки
|Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання боєприпасів ЗСУ
|У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Харкову, 75% американських деталей – звіт CAR
|Польські фермери послабили обмеження руху біля кордону - ДПСУ
|Посол США «на 1000% впевнена», що Конгрес схвалить допомогу Україні, але обсяг може змінитися
Бізнес
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом
|Гарвард знову визнано найбагатшим університетом США
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність