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АНАЛІТИКА

Словаччина проти продовження торговельних пільг для України без урахування вимог фермерів

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає пропозицію Європейської комісії про продовження режиму лібералізації торгівлі з Україною, якщо не будуть враховані вимоги словацьких фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на TASR, Фіцо заявив 20 лютого на зустрічі з міністром сільського господарства Словаччини Річардом Такачем.

Словацький прем'єр сказав, що лібералізація торгівлі "суттєво шкодить" країнам, які безпосередньо межують з Україною. Тому Братислава вимагає зокрема захисних заходів від імпорту українського зерна та меду.

"Однак Єврокомісія і багато країн-членів ЄС є глухими і сліпими. У святій боротьбі проти Росії дозволено все, навіть якщо словацькі фермери повинні вмирати в ім'я українських інтересів", - додав він.

Фіцо доручив представникам Словаччини не підтримувати пропозицію Єврокомісії, якщо не будуть прийняті зауваження, що захищають словацьких фермерів. "Я вірю, що таку ж думку поділять Угорщина, Польща, Румунія та Болгарія", - зазначив прем'єр-міністр.

Голосування за продовження пільгового режиму торгівлі України з Євросоюзом має відбутись на засіданні Ради ЄС у середу, 21 лютого.
 

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