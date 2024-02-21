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Словаччина проти продовження торговельних пільг для України без урахування вимог фермерів
23:40 20.02.2024 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає пропозицію Європейської комісії про продовження режиму лібералізації торгівлі з Україною, якщо не будуть враховані вимоги словацьких фермерів.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на TASR, Фіцо заявив 20 лютого на зустрічі з міністром сільського господарства Словаччини Річардом Такачем.
Словацький прем'єр сказав, що лібералізація торгівлі "суттєво шкодить" країнам, які безпосередньо межують з Україною. Тому Братислава вимагає зокрема захисних заходів від імпорту українського зерна та меду.
"Однак Єврокомісія і багато країн-членів ЄС є глухими і сліпими. У святій боротьбі проти Росії дозволено все, навіть якщо словацькі фермери повинні вмирати в ім'я українських інтересів", - додав він.
Фіцо доручив представникам Словаччини не підтримувати пропозицію Єврокомісії, якщо не будуть прийняті зауваження, що захищають словацьких фермерів. "Я вірю, що таку ж думку поділять Угорщина, Польща, Румунія та Болгарія", - зазначив прем'єр-міністр.
Голосування за продовження пільгового режиму торгівлі України з Євросоюзом має відбутись на засіданні Ради ЄС у середу, 21 лютого.
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