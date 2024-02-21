У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Харкову, 75% американських деталей – звіт CAR

Британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) виявила у північнокорейській балістичній ракеті, якою російські військові атакували Харків у січні, сотні компонентів виробництва США та країн Європи. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті компанії.

Експерти проаналізували 290 деталей із залишків ракети, випущеної по Харкову у січні 2024 року, і дійшли висновку, що 75% цих компонентів були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.

Крім цього, у звіті зазначено, що вони були виготовлені протягом останніх трьох років. Ще 16% компонентів розроблені підприємствами, зареєстрованими в Європі, і 9% - в Азії.

У звіті CAR зазначається, що виявлені деталі можуть бути пов'язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Німеччині, Китаї, Японії, Нідерландах, Швейцарії, Сінгапурі та на Тайвані. Зібрані дослідницькою організацією дані свідчать про те, що Північна Корея під час виробництва ракет покладається на західні технології.

КНДР могла закупити компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій, які були на неї накладені у 2006 році, стверджують дослідники.



