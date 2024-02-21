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Польські фермери послабили обмеження руху біля кордону - ДПСУ
22:51 20.02.2024 |
Польські страйкарі послабили обмеження руху на польсько-українському кордоні.
Як передає Укрінформ, про це Державна прикордона служба України повідомляє у Телеграмі.
«Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Хребене - Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках», - ідеться у повідомленні.
Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін-Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в'їзд в Україну.
Автобуси в обох напрямках пропускатимуть у звичайному режимі.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого польські аграрії проводять загальний страйк, блокуючи у приблизно 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. У Польщі в бік України в чергах стоять близько 2500 вантажівок, заблоковано шість пунктів пропуску.
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