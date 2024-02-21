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АНАЛІТИКА

Новий прем'єр Грузії: Ми рішуче підтримуємо Україну політично

 

Новий прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час візиту до Брюсселя 20 лютого заявив, що в грузинської влади - "тверда позиція" щодо України, і вона "рішуче підтримує країну політично".

Слова Кобахідзе цитує портал SOVA.news, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський прем'єр прокоментував критику його слів про те, що в Україні "все ще хочуть другого фронту" проти Росії в Грузії. Він сказав, що йому "дуже сумно", позаяк до критики долучились "голова Ради безпеки України і радники президента".

"Але я маю сказати, що в нас дуже тверда позиція щодо України: ми рішуче підтримуємо Україну політично. Надаємо гуманітарну допомогу. У нас особливі дружні відносини з українським народом", - підкреслив він.

Кобахідзе також пояснив, що Грузія не запроваджує санкцій проти РФ, бо керується "чіткою позицією".

"Ми не запроваджуємо санкції, і щодо цього в нас є вагомі аргументи. Водночас Грузія не використовується для ухилення від санкцій. Тож, ще раз: наші позиції дуже міцні, і наша політична підтримка щодо України дуже сильна, виходячи з тієї особливої дружби, яка існує між грузинським і українським народами", - наголосив голова уряду Грузії.

На початку лютого парламент Грузії очікувано виніс вотум довіри новому уряду на чолі з колишнім головою партії влади "Грузинська мрія" Іраклієм Кобахідзе.

Експрем'єра Іраклія Гарібашвілі раніше обрали головою партії влади "Грузинська мрія".

Ключові теги: Грузія
 

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