Австралія збудує найбільший флот з часів Другої світової війни для протистояння Китаю, - FT

Австралія має намір збільшити чисельність свого військово-морського флоту більш ніж удвічі за рахунок додаткових інвестицій у розмірі 7,2 млрд доларів, щоб адаптуватися до нарощування військової присутності Китаю в Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, ВМС Австралії збільшаться до 26 бойових кораблів, включно з 11 новими фрегатами і шістьма новими великими кораблями з ракетами дальнього радіусу дії, оскільки Канберра посилює свою військову позицію у відповідь на зростання напруженості в регіоні.

У результаті інвестицій Австралія отримає найбільший військово-морський флот з часів Другої світової війни. Це послаблює побоювання оборонного співтовариства, що уряд не виконає обіцянки виділити додаткові кошти на модернізацію флоту після того, як минулого року за результатами перевірки його визнали таким, що не відповідає своєму призначенню.

План спрямований на прискорення введення в дію нових бойових кораблів при збереженні зобов'язань щодо збільшення суднобудівного потенціалу Австралії.

Згідно з пропозиціями, представленими у вівторок, уряд скоротив план придбання фрегатів Hunter у британської компанії BAE Systems, яка в 2018 році виграла контракт вартістю 35 млрд австралійських доларів на будівництво дев'яти кораблів в Осборні, Південна Австралія.

Переглянутий план "Хантера" означає, що військово-морський флот отримає шість із спочатку запланованих дев'яти кораблів.

Крім того, Австралія придбає ще 11 фрегатів, які можуть бути поставлені швидше.

Реконструкція військово-морського флоту відбувається через рік після того, як в огляді витрат на оборону Австралії було представлено найбільші за майже 80 років стратегічні зміни у військовому становищі країни, які стверджують, що напружена конкуренція між Китаєм і США стала визначальною рисою Тихоокеанського регіону.

У матеріалі йдеться про те, що нарощування військового потенціалу Китаю є "наймасштабнішим і найамбітнішим серед усіх країн з моменту закінчення Другої світової війни".

Співпраця країн для протистояння Китаю

США, Південна Корея та Японія минулого року вийшли на новий рівень співпраці на тлі загроз КНДР та Китаю. Так, у серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити співпрацю у сфері безпеки.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як це було у квітні минулого року. А у жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

Крім цього, глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон К. Акіліно дуже стурбований посиленням спільних військових дій Китаю і Росії в регіоні.