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АНАЛІТИКА

Євросоюз залишив Росію у «чорному» списку офшорів

 

ЄС оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включаючи Росію, які залишаються у «неблагонадійному» переліку.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської комісії.

«Країни-члени видалили сьогодні чотири юрисдикції - Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос - із переліку ЄС щодо юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях... Відтепер у переліку залишаються 12 юрисдикцій, які не покращили систему оподаткування, або досягли недостатнього прогресу у виконанні попередніх зобов'язань. Це стосується таких країн як Американське Самоа, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Російська Федерація, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Євросоюз складає перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у питаннях оподаткування, на підставі уважного спостереження, моніторингу, аналізу та опитувань на місцях. ЄС докладає зусиль із забезпечення прозорості та справедливості такого оподаткування, та за потреби, надає третім країнам технічну допомогу у корегуванні виявлених недоліків.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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