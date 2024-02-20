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АНАЛІТИКА

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня

 

Польща продовжила термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня 2024 року.

Відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда, повідомляє Польське радіо.

Цей закон ухвалено в рамках рішення Ради ЄС, яке продовжило тимчасовий захист для українських утікачів від війни до 4 березня 2025 року.

Термін дії чинного законодавства про надання тимчасового захисту для українських біженців у Польщі спливав 4 березня 2024 року, тепер його продовжили до 30 червня.

Крім того, законом подовжено до 28 місяців період, протягом якого громадяни України, які здобули кваліфікацію лікаря чи стоматолога за межами території держав-членів ЄС, можуть отримати дозвіл на роботу за фахом у Польщі.

Як повідомлялося, термін тимчасового захисту для українських біженців у Польщі продовжили лише на 4 місяці, оскільки уряд країни готує суттєві зміни до умов отримання ними допомоги.

Наразі у Польщі перебуває до одного мільйона біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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