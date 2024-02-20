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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Прем'єр Швеції все ж приїде в Угорщину перед анонсованою ратифікацією вступу у НАТО
14:41 20.02.2024 |
Прем'єр-міністр Швеції у п'ятницю вирушить з візитом до Будапешта перед очікуваною ратифікацією у парламенті Угорщини вступу Швеції в НАТО.
Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда".
У своєму Twitter (X) Орбан повідомив, що "радий буде вітати прем'єра Швеції у Будапешті цієї п'ятниці".
За його словами, вони мають обговорити "посилення співпраці між Угорщиною і Швецією у сфері безпеки та оборони", а також плани на період головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року та Стратегічний порядок денний ЄС.
Шведські ЗМІ зазначають, що зустріч відбудеться з ініціативи угорської сторони і після неї планується спільна пресконференція лідерів.
Нагадаємо, очільник парламентської фракції "Фідес" оголосив, що парламент планує голосувати щодо вступу Швеції у НАТО 26 лютого, після повернення з канікул.
На початку лютого керівництво "Фідес" наполягало, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.
Крістерссон на той час виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.
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