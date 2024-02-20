Прем'єр Швеції все ж приїде в Угорщину перед анонсованою ратифікацією вступу у НАТО

Прем'єр-міністр Швеції у п'ятницю вирушить з візитом до Будапешта перед очікуваною ратифікацією у парламенті Угорщини вступу Швеції в НАТО.

Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Орбан повідомив, що "радий буде вітати прем'єра Швеції у Будапешті цієї п'ятниці".

За його словами, вони мають обговорити "посилення співпраці між Угорщиною і Швецією у сфері безпеки та оборони", а також плани на період головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року та Стратегічний порядок денний ЄС.

Шведські ЗМІ зазначають, що зустріч відбудеться з ініціативи угорської сторони і після неї планується спільна пресконференція лідерів.

Нагадаємо, очільник парламентської фракції "Фідес" оголосив, що парламент планує голосувати щодо вступу Швеції у НАТО 26 лютого, після повернення з канікул.

На початку лютого керівництво "Фідес" наполягало, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон на той час виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.