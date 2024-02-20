Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У партії Орбана заявили, що готові ратифікувати членство Швеції в НАТО 26 лютого

 

Правляча партія Угорщини "Фідес" звернулася до парламенту країни з проханням включити до порядку денного наступного понеділка, 26 лютого, голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. У відповідному документі йдеться, що політсила "бажає підтримати" заявку скандинавської країни, повідомляє у вівторок, 20 лютого, Reuters.

"Швеція приєднається до НАТО", - написав у Facebook лідер парламентської групи "Фідес" Мате Кочіш, опублікувавши фото запиту до парламенту.

В угорському парламенті "Фідес" має абсолютну більшість. Днями прем'єр-міністр Угорщини і лідер партії Віктор Орбан також анонсував, що парламент може ратифікувати заявку Швеції, коли збереться на нову весняну сесію. "Хороша новина, що наша суперечка зі Швецією скоро буде вирішена", - сказав тоді Орбан.

Відео на тему:


У Швеції вітають плани Угорщини

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що він вітає новини про те, що парламент Угорщини після багатьох місяців затримки планує схвалити членство країни в НАТО. "Ми, звичайно, вітаємо це", - сказав він на пресконференції.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО майже два роки тому внаслідок зміни політики, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Після того, як парламент Туреччини схвалив заявку Стокгольма, Угорщина залишилася єдиною країною з військово-політичного блоку, яка не підтримала заявку Швеції на вступ в Альянс. Орбан обіцяв ратифікувати заявку "за першої ж нагоди".

Однак на початку лютого депутати "Фідес" бойкотували голосування, не з'явившись на позачергове засідання парламенту. Крім того, голосування проігнорували союзники "Фідес" із Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП), унаслідок чого на засіданні проголосував тільки 51 депутат, а 148 були відсутні.

В угорській правлячій партії згодом заявили, що будуть готові обговорити заявку Швеції про вступ до Альянсу, якщо керівник шведського уряду Ульф Крістерссон відвідає Угорщину і зустрінеться з прем'єром країни Віктором Орбаном. "Якщо це важливе питання для шведів, прем'єр-міністр Швеції, очевидно, приїде в Будапешт", - вказали у "Фідес". Натомість Крістерссон раніше заявляв, що відвідає Угорщину тільки після того, як вона схвалить членство його країни в НАТО.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес