Наслідки санкцій та ударів безпілотників по НПЗ: В уряді Росії визнали падіння експорту бензину на 32%

З початку року Росія вимушено зменшила експорт бензину АІ-95 на 32%, щоб уникнути дефіциту палива на внутрішньому ринку.

Про це заявив міністр енергетики РФ Микола Шульгінов, передає російський Інтерфакс.

За його словами, це пов'язано з необхідністю забезпечення внутрішнього ринку за умов, коли ціла низка НПЗ вийшла у позапланові ремонти.

"Ми маємо, звичайно, позапланові ремонти: на нижегородському НПЗ - НОРСІ - і у Волгограді. Але терміни нам зрозумілі, це займе кілька місяців. Ільський завод уже вийшов із ремонту. Туапсинський більше працює на експорт, тому за внутрішній ринок ми не дуже переживаємо", - сказав Шульгінов.

Водночас виробництво бензину вдалося збільшити на інших російських НПЗ, тому воно зменшилося лише на 1,8%, запевнив міністр.

"Загалом з початку року виробництво бензину класу 5 трошки знизилося - на 1,8%, ми збільшили виробництво бензину класу 5 на інших заводах та збалансували попит та пропозицію вже зниженням експорту", - додав Шульгінов.

Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти:

* 19 січня пожежа внаслідок атаки безпілотника сталася на Клинцівській нафтобазі у Брянській області, яка належить "Брянськнафтопродукту" (входить до "Роснєфті");

* у ніч на 21 січня після удару українського дрона спалахнув термінал "Новатека" в порту "Усть-Луга";

* у ніч на 25 січня в Туапсе сталася пожежа на території нафтозаводу "Роснєфті" після атаки безпілотників на місто;

* у ніч на 3 лютого внаслідок атаки БПЛА пожежа почалася на Волгоградському нафтозаводі, що належить "Лукойлу". За даними на сайті компанії, це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.