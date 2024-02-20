Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польські фермери почали жорсткішу блокаду українського кордону. Де рух заблоковано повністю

 

Польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Зокрема, на пункті пропуску "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

Водночас поблизу "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

На пункті "Зосін-Устилуг" з 13:00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

На пункті "Корчова-Краківець" до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

Пункт пропуску "Гребене-Рава-Руська": протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

На пункті "Дорогуськ-Ягодин" до 19:00 організатори протесту планують повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес