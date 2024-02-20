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Польські фермери почали жорсткішу блокаду українського кордону. Де рух заблоковано повністю
14:01 20.02.2024 |
Польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
Зокрема, на пункті пропуску "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.
Водночас поблизу "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.
На пункті "Зосін-Устилуг" з 13:00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.
На пункті "Корчова-Краківець" до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.
Пункт пропуску "Гребене-Рава-Руська": протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.
На пункті "Дорогуськ-Ягодин" до 19:00 організатори протесту планують повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
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