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ВВП Ізраїлю обвалився через війну з ХАМАС
13:32 20.02.2024 |
ВВП Ізраїлю скоротився на 19% у річному обчисленні у четвертому кварталі 2023 року. Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані ізраїльського Центрального статистичного бюро.
На падіння ВВП "безпосередньо вплинула" війна з ХАМАС, підтвердили у статистичному відомстві. Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із сектору Гази 7 жовтня.
Війна різко скоротила витрати, поїздки та інвестиції наприкінці минулого року.
Приватні витрати впали на 26,3%, експорт впав на 18,3%, а інвестиції в основний капітал, особливо у житлові будинки, скоротилися на 67,8%.
Значне падіння переживає будівельний сектор через нестачу робочої сили після мобілізації та скорочення кількості палестинських робітників.
Водночас державні витрати, здебільшого на військові потреби та компенсацію підприємствам та домогосподарствам, зросли на 88,1%.
Попри різке падіння ВВП у четвертому кварталі, економіка Ізраїлю зросла на 2% у річному обчисленні за весь 2023 рік. До нападу ХАМАС очікувалося, що річне зростання ВВП Ізраїлю становитиме 3,5%.
Спад економіки Ізраїлю "виявився набагато сильнішим, ніж очікувалося, і підкреслює масштаби збитків від атак ХАМАС і війни в секторі Гази", підкреслив у коментарі ВВС економіст щодо ринків, що розвиваються, в Capital Economics Ліам Піч. За його словами, зростання економіки Ізраїлю на 2024 рік "буде одним із найнижчих за всю історію" країни.
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