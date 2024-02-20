Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВВП Ізраїлю обвалився через війну з ХАМАС

 

ВВП Ізраїлю скоротився на 19% у річному обчисленні у четвертому кварталі 2023 року. Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані ізраїльського Центрального статистичного бюро.

На падіння ВВП "безпосередньо вплинула" війна з ХАМАС, підтвердили у статистичному відомстві. Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із сектору Гази 7 жовтня.

Війна різко скоротила витрати, поїздки та інвестиції наприкінці минулого року.

Приватні витрати впали на 26,3%, експорт впав на 18,3%, а інвестиції в основний капітал, особливо у житлові будинки, скоротилися на 67,8%.

Значне падіння переживає будівельний сектор через нестачу робочої сили після мобілізації та скорочення кількості палестинських робітників.

Водночас державні витрати, здебільшого на військові потреби та компенсацію підприємствам та домогосподарствам, зросли на 88,1%.

Попри різке падіння ВВП у четвертому кварталі, економіка Ізраїлю зросла на 2% у річному обчисленні за весь 2023 рік. До нападу ХАМАС очікувалося, що річне зростання ВВП Ізраїлю становитиме 3,5%.

Спад економіки Ізраїлю "виявився набагато сильнішим, ніж очікувалося, і підкреслює масштаби збитків від атак ХАМАС і війни в секторі Гази", підкреслив у коментарі ВВС економіст щодо ринків, що розвиваються, в Capital Economics Ліам Піч. За його словами, зростання економіки Ізраїлю на 2024 рік "буде одним із найнижчих за всю історію" країни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес